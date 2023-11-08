نابولي يتعثر أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تعثر فريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره يونيون برلين الألماني بالتعادل بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدف للا شئ، سجله ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39 من صناعة ماريو روي.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك ديفيد فوفانا التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، احتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما تذيل يونيون برلين الترتيب بنقطة وحيدة.