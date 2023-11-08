رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى هدنة إنسانية بغزة تمثل مسارًا صحيحًا لسلام حقيقي

كرر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، دعوته إلى هدنة إنسانية في الحرب في قطاع غزة؛ للسماح للمدنيين بالخروج ودخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

وتحدث ترودو إلى الصحفيين صباح الأربعاء قبل الاجتماع الحزبي الأسبوعي للحزب الليبرالي، وقال إن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص لقوا حتفهم في قطاع غزة، وأن هناك حاجة للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق سلام حقيقي.

وقال: "كل يوم منذ ذلك الحين شهدنا أعمال عنف وصور مروعة لعائلات وكبار السن وأمهات وأطفال يُقتلون. نحن نشاهده على شاشة التلفزيون كل ليلة، ونراه في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي، والكنديون يتألمون ويصرخون مطالبين بالتوقف".

وأكد ترودو أن الهدنة الإنسانية؛ ستسمح للمدنيين في غزة بتلقي المساعدات والخروج من المناطق المتنازع عليها وإطلاق سراح الرهائن. وقال إنها خطوة أولى حيوية نحو اتفاق سلام أكثر استدامة.