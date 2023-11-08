حكاية "روحى فيك" الحلقة 4.. محمد كيلانى يبدع في تقديم أغنية "يا مسافر وحدك"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» بمشهد فلاش باك يشرح فيه سبب ذهاب «ثابت- نور محمود مع سحر- عائشة بن أحمد» إلى العزبة.

ثم بدأت الحلقة برومانسية "سحر - عائشة بن أحمد" مع "خالد - محمد كيلاني"، وذلك بعد أن ذهبت له والمفاجأة أنها رسمت نفس اللوحة الذي كان يرسمها منذ فترة، وقال لها زوجها أن هذا دليل على أن أفكارهم وأرواحهم أصبحت واحدة.

عائشة بن أحمد و محمد كيلاني

كما شهدت الحلقة إبداع «خالد» في تقديم أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بصوت وإحساس عالي، مع العزف المميز على الجيتار، وذلك أثناء تواجده مع زوجته "سحر - عائشة بن أحمد" في السيارة.

ثم وصل «حازم- فراس سعيد إلى الشيخ حارس- ماجد جاب الله» الذي أخذ منه المال، قبل أن تصل "ندى- هلا السعيد" إلى مكان الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله" بعد وضع جهاز التتبع، دون أن يظهر ماذا ستفعل، كما ذهبت "ياسمين- سمر مرسي إلى ثابت- نور محمود الذي كان يتذكر سحر- عائشة بن أحمد"

وانتهت الحلقة على إحتضان "سحر- عائشة بن أحمد"، لزوجها "خالد- محمد كيلاني" بعد أن تذكرت من خلال مشهد فلاش باك وهي تعتدي على "سليمان_ محمد عبد العظيم"، عندما كانت بالعزبة بسبب خوفها وهروبها من "أطياف_ ريم رؤوف".

محمد كيلاني

الجدير بالذكر بأن حكاية «روحي فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» ويشارك في تقديمها نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.