ضبط ٩٠٩ علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين و جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستورده بدون فواتير ٩٠٩ علبه سجائر بأجمالى ١٨١٨٠ سيجارة.

وأسفرت أيضا عن تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالرقابة على اسواق السجائر.