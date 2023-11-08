رئيس البارالمبي الدولى للسباحة يشيد بمقر البطولة الدولية في العاصمة الإدارية

حرص كريج نيكلسون رئيس اتحاد للسباحة البارالمبي الدولي ونيكول بيرنز مديرة اتحاد السباحة البارالمبي الدولي على زيارة مقر اقامة بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها مصر في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري بالعاصمة الادارية

وأثني رئيس الاتحاد الدولى للسباحة ومديرة الاتحاد بالمنشأت الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وكذلك حالة الطقس والاجواء التى ستقام عليها البطولة .

ووجه الثنائى الشكر للجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي واعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذى قام به الجميع من أجل التحضير والاستعداد الجاد قبل إنطلاق هذا الحدث الكبير .

وأكد الثنائى الدولى أن مصر دولة كبيرة ودائما جاهزة لاستضافة أهم الاحدث وما شاهدنا بمقر العاصمة الادارية الجديدة يعد إعجاز حيث تم انشاء هذا الصرح الرياضى العالمي في فترة قصيرة للغاية مما يؤكد ان مصر دولة كبيرة وتتقدم في كافة المجالات بشكل ملحوظ

كما وجه الثنائى كريج نيكلسون ونيكول بيرنز شكرهما الخاص لمحمد يحيي يوسف عضو اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة على مجهوده الكبير ومتابعته الدقيقة لكافة الامور واجتماعاته المتواصلة بكافة اعضاء اللجنة المنظمة للبطولة قبل إنطلاقها من أجل الخروج بالبطولة لبر الامان كما يحدث في جميع الاحداث التى تحتضنها مصر ..

على الجانب الاخر تلقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي موافقة 17 دولة على المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحه البارالمبية والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى .

وتضم قائمة الدول التى أعلنت موافقتها على المشاركة بالبطولة بشكل رسمى 17 دولة وهم:

المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية و استونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

جدير بالذكر ان البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويشارك فيها 89 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة .