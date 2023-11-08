دوري أبطال أوروبا.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره كوبنهاجن على ملعب استاد باركن، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود ماركوس راشفورد، هجوم اليونايتد أمام الفريق الدنماركي، ويعاونه راسموس هويلوند، وأليخاندرو جاراناتشو.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى حصد الثلاث نقاط من كوبنهاجن، من أجل تحسين مركزه بالمجموعة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – جوني إيفانز – هاري ماجواير – ديوجو دالوت

خط الوسط: كريستيان إريكسن – سكوت ماكتومينياي – برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ماركوس راشفورد – راسموس هويلاند.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل كوبنهاجن الترتيب بنقطة وحيدة.