ضبط 10 أطنان حديد تسليح هوالك ومستعملة في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من حديد التسليح الهالكة والمستعملة يتم إعادة إصلاحها من جديد وبيعها استعمالها في الإنشاءات المعمارية .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمعروضات من كافة السلع ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وردع المخالفين والخارجين على القانون

تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز ومدينة السنطة وضمت ظريف أمين موسى مدير إدارة تموين مركز السنطة غربية والسيد أحمد الحواله مديرعام الرقابة التموينية وفؤاد لطفى و حسام صلاح مفتشي الإدارة التموينية بالسنطة حيث تم مداهمة مراكز ومخازن حديد التسليح وتم ضبط إحدى شون حديد التسليح بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها 10 أطنان حديد التسليح مقاسات مختلفة هوالك مصانع مستعملة يقوم صاحب النشاط بإعاده استعداله واستخدامه فى الإنشاءات المعمارية والمفترض عدم مطابقته للمواصفات القياسية.