ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية وتقارير أرباح قوية للشركات في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية وتصريحات محافظي البنوك المركزية بحثا عن إشارات على مسار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات انخفاضا كبيرا لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو في سبتمبر، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات، في حين أظهر مسح آخر أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة إلى أربعة بالمئة.

وقالت ميلاني ديبونو كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس "بالنظر إلى الربع الرابع، يجب أن ينتهي الضغط على الدخل الحقيقي مع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع الأجور".

لكنها أضافت أن "مقاييس المسح المتعلقة بالطلب تشير إلى أن المستهلكين ليسوا في مزاج جيد للإنفاق وأن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة".

وقال صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي إنه يحتاج إلى رؤية مزيد من التقدم في تخفيف الضغوط التضخمية وإنه يتعين على الشركات والحكومات التدخل للحيلولة دون مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح 9.8 بالمئة بعدما جاءت أرباح التشغيل والإيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وقالت كونتيننتال إنها تتوقع أرباحا قوية في الربع الرابع والمزيد من النمو في سوق السيارات العالمية هذا العام مقارنة بما كان متوقعا في السابق، مما رفع أسهم الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات 4.1 بالمئة.

وقادت أسهم قطاعي السيارات والتجزئة المكاسب اليوم إذ صعد كل منهما 1.1 بالمئة.