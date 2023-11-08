دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ بتشكيل هجومي أمام جالطا سراي

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جالطا سراي التركي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، جالطا سراي على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل البايرن، المباراة بتشكيل هجومي، حيث يتواجد الدولي الإنجليزي هاري كين على رأس الهجوم، ويعاونه كينجسلي كومان، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

ويحرس عرين البافاري، المخضرم مانويل نوير، كما يتواجد في التشكيل الأساسي، الدولي المغربي نصير مزراوي.

ويعتلي بايرن ميونخ، قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي جالطا سراي في الوصافة وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ أمام جالطا سراي

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جورتسيكا - كيميش - موسيالا

وفي الهجوم: كومان - هاري كين - ساني.