دوري أبطال أوروبا.. أرسنال بالقوة الهجومية الضاربة أمام إشبيلية

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره إشبيلية على ملعب الإمارات، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل أرتيتا، المباراة بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم بوكايو ساكا، رفقة جابرييل مارتينيلي، ليوناردو تروسارد.

ويجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد الجانرز، بجانب الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، والحارس آرون رامسديل.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث بنقطتين فقط.

تشكيل أرسنال لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - تومياسو

خط الوسط: جورجينيو - كاي هافيرتز - ديكلان رايس

وفي الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

أما تشكيل إشبيلية لمواجهة أرسنال، جاء كالتالي.

حراسة المرمى: ديميتروف

خط الدفاع: خوانلو - بادي - جوديل - سالس

خط الوسط: سو - جوردان - فيرناندو

وفي الهجوم: إيريك لاميلا - يوسف النصيري - بيدروسا.