اقرأ غدا في "البوابة".. جيش الاحتلال يسقط في الفخ

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 9 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السفير الفلسطيني في حواره مع داليا عبد الرحيم على "القاهرة الإخبارية": مخطط تهجير سكان قطاع غزة لن يمر

جيش الاحتلال يسقط في الفخ

جنرال إسرائيلي سابق: حماس تقاتل بقوة ونواجه تحديات كبيرة

مجموعة السبع تدعو إلى إقامة "هدنات وممرات إنسانية"

إسبانيا تكرم جوتيريش لدوره في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

وزير الخارجية يترأس وفد مصر المشارِك في مؤتمر باريس

بكين وموسكو تتعاطفان مع "غزة"

الصين وروسيا تطالبان بموقف أخلاقي من قتل الفلسطينيين