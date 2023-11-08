دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره سبورتنج براجا على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال الأساسي أمام سبورتنج براجا، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام وجلوسه احتياطيًا.

وتواجد براهيم دياز أساسيًا في خط الهجوم، رفقة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، على أن يجلس الجوهرة التركية أردا جولر على مقاعد البدلاء.

ويسعى الملكي للفوز على الفريق البرتغالي وحصد الثلاث نقاط، لضمان تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فيران جارسيا – ناتشو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – كامافينجا – فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – براهيم دياز – رودريجو جوس.