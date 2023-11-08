رسميًا.. كريسبو مديرًا فنيًا لفريق العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للهولندي ألفريد شرودر.

وفسخ العين تعاقده مع شرودر بالتراضي بين الطرفين؛ بسبب عدم انسجام المدرب وجهازه المعاون مع نظام النادي.

ونشر نادي العين بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن خلاله التعاقد مع كريسبو لتولي المهمة الفنية في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي الإماراتي في بيانه أن كريسبو سيصل إلى الإمارات خلال الأيام القليلة القادمة، لاستكمال إجراءات تعاقده مع البنفسجي، ويتولى القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي.

وكانت آخر محطات هيرنان كريسبو التدريبية قبل العين الإماراتي، هي توليه تدريب الدحيل القطري، قبل أن يرحل ويحل بدلًا منه الفرنسي كريستوف جالتيير مدرب الفريق حاليًا.