إصابة جنود إسرائيليين في كمين نصبه مقاتلو حماس في الشيخ عجلين بغزة

كشفت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسجيل عدد كبير من المصابين في صفوفه جراء كمين نصبه مقاتلي كتائب عز الدين القسام في منطقة الشيخ عجلين بشمال قطاع غزة، خلال توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي القطاع من جهة الشمال.

وذكر أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن مقاتلي الحركة نجحوا في تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي يقدر عددها بـ 136 آلية عسكرية، مؤكدًا على أن إسرائيل هي من تعرقل التوصل لاتفاق يتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحركة وإسرائيل.

يأتي ذلك في ظل ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع أعداد الشهداء من أهالي قطاع غزة، مؤكدة أن عدد الشهداء تجاوز 10 الاف شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 26 ألف مصاب، لا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة في مستشفيات قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية.