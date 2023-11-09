محمد صلاح و«مرموش» في مهمة أوروبية خارج الديار

يخرج الثنائى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، لمهمة أوروبية خارج الديار وذلك فى بطولتى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، امتدادا لكون الثنائى أحد أعمدة المنتخب الوطنى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويتواجد صلاح ومرموش فى معسكرات المنتخب الوطنى بشكل مستمر، لكن الثنائى، اليوم، سيخوض مباراة أوروبية فى نفس التوقيت كل منهما على حدا، حيث يحل ليفربول ضيفا على تولوز الفرنسي بملعب تولوز البلدى، فى مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدورى الأوروبى، إذ يسعى الريدز بقيادة نجمه المصرى فى تأكيد تفوقه على نظيره الفرنسى بعد الفوز عليه بخماسية مقابل هدف بالجولة الماضية من اليوروباليج.

سجل صلاح هدفا من الخماسية التى سكنت شباك تولوز من لاعبي ليفربول، وأصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف فى المسابقات الأوروبية لناد إنجليزى برصيد 43 هدفًا، متخطيًا أسطورة أرسنال تيري هنري الذي سجل 42 هدفا، وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يقرر الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لحمر الميرسيسايد، عدم الدفع بنجم منتخب مصر وجعله ورقة رابحة على مقاعد بدلاء الفريق أمام تولوز، كعادة كلوب فى إراحة محمد صلاح فى مباريات الدوري الأوروبي منذ بداية مشوار الريدز بالبطولة هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدورى الأوروبى، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أونيون سان جيلواز البلجيكى الوصافة بـ4 نقاط، متساويا فى عدد النقاط مع تولوز صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل لاسك لينز النمساوي الترتيب بلا نقاط، لذا يسعى رفاق محمد صلاح إلى الفوز فى مباراة اليوم، التي تنطلق الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة؛ وذلك من أجل الاقتراب من التأهل للدور المقبل، وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين في الترتيب.

أما عمر مرموش، المتألق فى الفترة الأخيرة مع آينتراخت فرانكفورت، فيحل هو الآخر ضيفا رفقة فريقه على هلسنكي الفنلندي على ملعب سونيرا، فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى المؤتمر الأوروبى، حيث تنطلق هذه المواجهة فى الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، والتى يسعى من خلالها زملاء مرموش فى مزاحمة باوك اليونانى على صدارة المجموعة السابعة، لتحسين مركزه واستعادة صدارة الترتيب، بالانتصار على هلسنكي مجددا، بعد الفوز العريض عليه بالجولة الماضية بنتيجة 6-0، سجل خلالها مرموش هدفا، قبل أن يصبح هدافا لفريقه فى جميع المسابقات «الدوري الألماني، دورى المؤتمر الأوروبي، وكأس ألمانيا هذا الموسم».

وظهر مرموش بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة مع فرانكفورت، بعدما نجح فى تسجيل هدفين ضمن ثلاثية فاز بها فريقه على يونيون برلين بالجولة العاشرة من الدوري الألمانى، ليكرر الثنائية للمرة الثانية على التوالى مع فريقه بالبوندسليجا، كما وصل إلى 10 أهداف فى جميع البطولات خلال الموسم الجارى 2023-2024 مع آينتراخت فرانكفورت فى 19 مباراة، بواقع 6 أهداف فى الدورى الألمانى، وهدف فى كأس ألمانيا، بالإضافة إلى 3 أهداف فى الكونفرنس ليج.

وكشف عمر مرموش فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي الألماني، سر تألقه فى الفترة الأخيرة، قائلا: «أعمل كثيرا على إنهاء الهجمات وأريد مواصلة التحسن»، وأضاف: «نحن نتطور بشكل جيد للغاية كفريق ونتحسن فى تنفيذ أفكار الجهاز الفني، وفى المقابل يساعدني باقي أفراد الفريق فى تسجيل الأهداف».