البحرين والأمم المتحدة تبحثان علاقات التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى البحرين خالد عبد السلام المقود، علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها والتي تشهد تطورًا في ظل الحرص المتبادل على تعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وفي السياق، استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات عادل محمد درويش، حيث بحثا جهود المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وخدمة مصالح الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.