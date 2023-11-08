العمل التطوعي وأثره على بناء المجتمع ندوة بتجارة أسيوط

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تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ نظمت كلية التجارة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير؛ ندوة تثقيفية، بعنوان: (العمل التطوعي، وتأثيره على المجتمع)، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجدامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الدالي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الندوة، وبمشاركة الدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد القادر مهران أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

حاضر خلال الورشة؛ الدكتورة مروة كدواني المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، ومقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وفاطمة أبو بكر الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن العمل التطوعي، يمثل قيمة إيجابية، وإنسانية عظيمة، تتيح للشباب تطوير قدراتهم، وتعزيز روح المسئولية، والثقة بالنفس لديهم، لافتاً إلى حرص إدارة الجامعة على غرس هذه القيمة، ودعم وجودها الإيجابي بين طلاب الجامعة؛ تحقيقاً للمزيد من الترابط، والتعاون؛ من أجل خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق مشروعاته القومية، والاستراتيجية.

تستهدف الندوة؛ تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في إكساب الطلاب، والشباب؛ مهارات، وخبرات حياتية متعددة؛ تفيدهم في حياتهم العملية، والتأكيد علي دورها البارز في خدمة المجتمع المحلي، والارتقاء به في كافة مجالات التنمية الشاملة، والمستدامة.

وطرح المحاضرون، خلال الندوة؛ تجاربهم في مجال العمل التطوعي، وطرق الإفادة من نجاحها؛ محلياً، ودولياً، إلى جانب أنشطة الهيئات، والمؤسسات المحلية، في مجال العمل التطوعي، داخل ربوع، وقرى مصر، وكيفية تأهيل الشباب الملتحقين بالعمل التطوعي؛ للنجاح في سوق العمل بكفاءة، وتميز