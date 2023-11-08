طرح فيلم ON FIRE في دور العرض المصرية

استقبلت دور العرض المصرية اليوم الأربعاء فيلم "On Fire"، من إخراج الثنائي الديناميكي بيتر فاشينيلي ونيك ليون، الذي شارك في تأليفه أيضاُ مع رون بير.

يضم هذا الفيلم فريقًا مميزًا من الممثلين يضم بيتر فاشينيلي وفيونا دوريف وأشر أنجل.

تدور أحداث الفيلم في قلب الغابات العميقة، حيث تواجه عائلة مُنعزلة تعيش في منزل متنقل كابوس يغير حياتهم تمامًا، حيث تصبح محاولاتهم للنجاة هو الهدف الرئيسي الوحيد، يتتبع الفيلم رحلة تلك العائلة لإنقاذ أنفسهم من حريق غابة سريع الانتشار يتجه نحو منزلهم في تلال كاليفورنيا المشجرة، حيث تقتل حرائق الغابات ما يقارب 4000 أمريكي كل عام. يروي هذا الفيلم قصة حقيقية لما يبدو عليه الهروب من هذا الرعب الذي لا يمكن التنبؤ به.