آياتا: 1.9% زيادة برحلات الشحن الجوي في سبتمبر

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) إحصائية أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر سبتمبر 2023، والتي كشفت عن استمرار انتعاش الطلب وتشغيل رحلات الشحن الجوي لكن بمعدلات ضعيفة لا تكاد تقترب من مرحلة ما قبل الوباء "كورونا".

وارتفع الطلب العالمي، بنسبة 1.9% مقارنة بمستويات سبتمبر 2022 (+6% للرحلات الدولية) وارتفعت السعة، المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 12.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022 (+0%)، ويرتبط النمو إلى حد كبير بالسعة الدولية التي ارتفعت بنسبة 31.5% على أساس سنوي مع قيام شركات الطيران بتوسيع عملياتها لتلبية ذروة الطلب في موسم السفر الصيفي في الشمال.

وتابع التقرير الذي نشرته آياتا اليوم: "انكمشت التجارة العالمية عبر الحدود للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بانخفاض 3.8% على أساس سنوي، وهذا يعكس بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المتراجعة، فيما استقر النمو السنوي في أسعار الشحن بالولايات المتحدة في سبتمبر عند 3.7%، وهو نفس المعدل في أغسطس، وفي أوروبا واليابان، تباطأ تضخم أسعار الشحن بمقدار 1.0 و0.2% على التوالي، ليصل إلى 4.9% و3.0%".

وفي الصين، شهدت التدابير السياسية الرامية إلى مكافحة الانكماش ارتفاعا سنويا في الأسعار بنسبة 0.1%، وفي سبتمبر، بلغ متوسط ​​سعر وقود الطائرات 131.0 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مسجلاً زيادة بنسبة 43.1% عن سعر مايو 2023، وساهم استرداد بعض هذه التكلفة الإضافية من الرسوم الإضافية في سبتمبر في تحقيق أول زيادة في عائدات الشحن الجوي منذ نوفمبر 2022.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "حقق الشحن الجوي نموًا متواضعًا (1.9%) في سبتمبر على الرغم من انخفاض أحجام التجارة وارتفاع أسعار وقود الطائرات، ويظهر ذلك بوضوح قوة عروض المقابل للشحن الجوي.. إننا متفائلون بحذر بشأن موسم ذروة قوي في نهاية العام الجاري".

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 7.7% في سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وكان هذا تحسنًا كبيرًا في الأداء مقارنة بشهر أغسطس (+4.6%)، واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في ثلاثة ممرات تجارية رئيسية: أوروبا-آسيا (+9.6%)، والشرق الأوسط-آسيا (+7.0%)، وأفريقيا-آسيا (+12.8%)، وزادت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 30.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2022 وقبل عام، كانت الأسواق الآسيوية الرئيسية في اليابان والصين لا تزال تخضع إلى حد كبير لقيود السفر الصارمة بسبب فيروس كورونا.

وكان أداء شركات الطيران في أمريكا الشمالية هو الأضعف في سبتمبر، مع انخفاض بنسبة 2.2% في أحجام الشحن، وكان هذا انخفاضًا في الأداء مقارنة بشهر أغسطس (-1.4%). وعلى الرغم من أن الانكماشات في الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا ضاقت (من -4.3% في أغسطس إلى -1.8% في سبتمبر)، واستقرت سوق أمريكا الشمالية وأوروبا في انخفاضها عند (-2.5%) للشهر الثاني على التوالي. ولم تستفد شركات النقل في المنطقة بشكل كبير. زادت السعة بشكل معتدل بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا في أحجام الشحن الجوي بنسبة 1.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا أداء أضعف مما كان عليه في أغسطس (-0.6%). عانت شركات النقل في المنطقة من مزيد من الانكماش في السوق الأوروبية (-5.7% في سبتمبر مقابل -5.2% في أغسطس)، وقد عوضت المكاسب التي تحققت من التوسع في الممر التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا (+3.3% في سبتمبر مقابل +0.5% في أغسطس) بعض الانخفاضات في الأداء داخل أوروبا، وزادت السعة بنسبة 4.7% في سبتمبر 2023 مقارنة بعام 2022.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء في سبتمبر 2023، مع زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن، ويمثل هذا تحسناً عن أداء الشهر السابق (+1.3%)، واستفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+7.0%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+3.3%)، وزادت السعة بنسبة 16.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 2.3% في أحجام الشحن مقارنة بشهر سبتمبر 2022، وكان هذا انخفاضًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالشهر السابق (+6.2%)، وارتفعت السعة في سبتمبر بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

فيما شهدت شركات الطيران الأفريقية انخفاضًا في أحجام الشحن الجوي بنسبة 0.1% في سبتمبر 2023، على الرغم من النمو القوي للطلب على المسار التجاري بين أفريقيا وآسيا (+12.8%)، وكان هذا تحسناً في الأداء مقارنة بشهر أغسطس (-3.5%)، وكانت السعة أعلى بنسبة 2.7% من مستويات سبتمبر 2022.