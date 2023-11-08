محافظ جنوب سيناء يثني على حسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن

اثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على حسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن، موضحا إننا كدولة وشعب في اختبار صعب نظرا للمخططات الدولية المتعددة للنيل من حرية الوطن، مؤكدا وقوف جميع المصريين بجانب اشقائهم من أهالي غزة وأنه لابد من الوقوف صفا ويدا واحدا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة من أجل عبور هذه الأزمة الكبرى، ولابد أن يأتي هذا الامر موازيا مع استمرار كافة المشروعات الجارية من أجل استمرار عجله الانتاج وعدم توقفها.

جاء ذلك خلال جلسة المتابعة الدورية برئاسة المحافظ والتي عقدت، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات.

وأكد المحافظ على أهمية قيام جميع المسؤولين بجميع المدن بتنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ودورنا كمواطنين تجاهه، مؤكدا على دور المرأه والشباب والاهالي وعواقل البدو والدفاع الشعبي في تلك الحملات.

وأضاف: استمرار المحافظة في الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا على توافر نحو 8000 بون لمواد غذائيه قيمه البون 250 جنيه سيتم توزيعهم على المستحقين خلال الفتره القليله القادمه، مع استمرار حملات ضرب الأسعار والحملات التموينيه من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها رفع كفاءة طريق دهب /شرم الشيخ، وطريق دهب/ نويبع وسرعة إصلاح المناطق المتضرره جراء السيول الاخيرة، وكذا دراسة عرض انشاء عدد من الميادين الجديده بشرم الشيخ، وعرض موقف انشاء مسجد وكنيسه بمنطقة نبق، وتفعيل خدمة التاكسي الذكي بشرم الشيخ وتشغيلها في أفضل صورة، ومشروع انشاء ملعب خماسي بقرية رأس النقب وتجهيزه للإفتتاح خلال أسبوعين، ومتابعة موقف إصلاح تلفيات حادث طابا الأخير، وعرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات.

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