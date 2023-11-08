محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، رافقه خلال الفعالية الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة.

تأتى فعاليات برنامج "ديواني كفء" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب ٢٧ موظف من العاملين بديوان عام المحافظة لمدة ٢٠يوم تدريبي في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 وحتى الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء.

جرى تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين.

وأثنى المحافظ على البرنامج ودورة الهادف في رفع مستوى الموظف الذى ينعكس بدورة على الخدمة المقدمة للمواطن، مشيدا بالإلتزام من قبل المتدربين والجهد البارز للمدربين، كما وعد بتكريمهم على جهدهم الكبير.

جدير بالذكر أن المادة العلمية التي يتم تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات وورش عمل ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.

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