استشهاد 24 شخصًا وانتشال جثامين 35 آخرين من تحت الأنقاض في قطاع غزة

أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تمكنها من انتشال جثامين 35 شهيدًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة قصف استهدفها قبل عدة أيام، قرب مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 24 شخصًا على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلين شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء، وبعضهم في حالة الخطر.

ونقلت طواقم الإسعاف جثث الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي، ولا يزال هناك عدد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.