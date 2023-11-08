محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض السلع الأساسية ببنها وشبرا الخيمة

صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار متابعته الشخصية لحركة الأسواق والسلاسل التجارية، من خلال إنشاء معارض دائمة بمدن بنها وشبرا الخيمة للتأكد من تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية والاستراتيجية.

بدأ "الهجان" جولته بتفقد معرضي السلع الغذائية الدائمة والكائن أحدهما بمنطقة الأهرام بمدينة بنها ومعرض المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تشملها المبادرة.

واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها ومدى جودتها، وهي (السكر، الزيت، العدس والفول، والجبن، والبيض، والمكرونة والأرز) بنسب خصم تتراوح ما بين 15٪ وحتى 25٪، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%.

وشدد المحافظ على توريد الأنواع المختلفة من السلع التي تتماشى مع إمكانيات المواطن البسيط، موجها بأهمية حصر المنتجات الأكثر طلبًا بين المواطنين ليتم توريدها للمعرض بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجات، وكذا الإعلان عن أسعار المنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة قبل وبعد المبادرة بشكل واضح للمواطنين.