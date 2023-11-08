دوري أبطال أوروبا.. كفاراتسخيليا يقود هجوم نابولي أمام يونيون برلين

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق نابولي، اليوم الأربعاء، نظيره يونيون برلين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، هجوم فريق الجنوب الإيطالي رفقة جياكومو راسبادوري وماتيو بوليتانو.

ويغيب النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي عن مواجهة اليوم، للإصابة التي تبعده لعدة أسابيع عن الملاعب.

يحتل نابولي، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ9 نقاط، فيما يتذيل يونيون برلين الترتيب بلا نقاط.

تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - ناثان - ماريو روي

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - راسبادوري - بوليتانو.