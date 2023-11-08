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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تأهل مانشستر سيتي.. من المرشح للتتويج بدوري أبطال أوروبا؟

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أول المتأهلين لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، بعد تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة حتى الآن.

ويتصدر السيتي، جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، عقب تكرار فوزه على يونج بويز السويسري في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليصبح أول الأندية المتأهلة لدور الستة عشر، ورافقه لايبزيج الألماني من نفس المجموعة ثاني الترتيب بـ9 نقاط.

وبحسب تقييم «Opta Analyst» التابع لشبكة «أوبتا» الشهيرة لإحصائيات كرة القدم، فإن مان سيتي هو المرشح الأقوى للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووضع التقييم، كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على رأس المرشحين لحصد لقب التشامبيونزليج بنسبة 32.4%، بعد عبوره دور المجموعات من البطولة القارية، كما إنه حامل اللقب في النسخة الماضية على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، لتكون نسخة 2023 أول ألقاب السيتيزنز من كأس ذات الأذنين في تاريخه.

وجاء ريال مدريد الإسباني، في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي 13.1%، بالرغم أنه يحمل الرقم في التتويج بالبطولة برصيد 14 لقبًا.

وحل بايرن ميونخ الألماني ثالثًا بنسبة 12.9%، بالرغم أنه لم يتخط دور ربع النهائي في النسخة الماضية.

يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، جاء رابعًا بنسبة 7.5% في الترتيب، حيث إنه عاد من جديد للبطولة بعد غياب فترة طويلة.

الشكل التالي يستعرض ، نسب الأندية المرشحة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

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