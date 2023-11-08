التحرير الفلسطينية: القيادة ترفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد اقتطاع إسرائيل مئات ملايين الشواكل، ووضعها شروطًا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.

وشدد الشيخ، في بيان صحفي، على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مُساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، مؤكدًا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتقاسمون لقمة العيش مع مواطنيهم في قطاع غزة ولو بقي لديهم درهم واحد.

يُشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، يرفض تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، بدعوى أنها تدعم حركة "حماس" في قطاع غزة وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي دخل يومه الـ 33 وأسفر عن استشهاد نحو 10569 فلسطينيًا وقرابة الـ 27 ألف جريح.