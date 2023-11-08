الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون البحري الدولي

أكد مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "وانج يي" استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي؛ من أجل أن تتشارك جميع البلدان محيطات تنعم بالسلام والازدهار انطلاقا من تمسك الصين برؤية بناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في "ندوة التعاون البحري العالمي والحوكمة العالمية للمحيطات 2023"، حيث شدد وانج على أن المحيطات أساس مهم لبقاء البشرية وتنميتها، وهي ساحة طبيعية للتبادلات بين الحضارات، موضحا أن تعزيز التعاون البحري وتحسين حوكمة المحيطات يمثلان طموحا مشتركا لجميع البلدان وأحد الاتجاهات السائدة في العصر الراهن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشار وانج إلى أن المحيطات هي الموطن المشترك للبشرية، وأن تنميتها وحمايتها تتطلبان جهودًا مشتركة، مضيفًا أن الرؤية المهمة المتمثلة في بناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك قد رسمت المسار لحوكمة عالمية للمحيطات وقدمت الحل الصيني لتنمية وحماية المحيطات.

وقال إن الصين أعربت عن إيمانها بأنه يتعين على دول العالم أن تبقى ملتزمة بالحوار والتشاور لحماية السلام والهدوء البحريين، وأن تدعم النزاهة والعدالة لتحسين نظام حوكمة المحيطات، وتعطي الأولوية للحماية الإيكولوجية في سبيل الحفاظ على محيطات نظيفة وجميلة، وتسعى إلى تعاون مفيد للجميع من أجل تحقيق الازدهار.