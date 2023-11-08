قنصل السعودية يتضامن مع فلسطين ويقدم واجب العزاء في الشهداء

استقبل السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم، مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للملكة العربية السعودية الشقيقة بالإسكندرية، بمقر القنصلية العامة بالاسكندرية في زيارة للتضامن مع شعبنا العربي الفلسطيني جراء الحرب الجارية في قطاع غزة.

اطلع السفير بدران القنصل العام السعودي مزيد الهويشان على أخر المستجدات في الحرب الجارية على قطاع غزة والوضع الراهن في الضفة الغربية والقدس.

وأكد القنصل العام السعودي على دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومه وشعبا للقضية الفلسطينية، وقدم سعادته واجب العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.