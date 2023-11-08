"منتحرش".. التحريات تفجر مفأدجاة فى واقعة متوفى مول سيتى ستارز بمدينة نصر

كشفت التحريات الأولية فى واقعة وفاة مهندس داخل مول سيتى ستارز أثر سقوطه من الطابق السابع أن المتوفى لم ينتحر بل أختل توازنه .

وأضافت التحريات أن المتوفى يعمل مهندس كهرباء حر عمره 43 سنة وكان يزور المول لشراء بعض المتطلبات وجلس على حاجز خاص بممرات الطابق السابع وأثناء ذلك أختل توازنه وسقط من الطابق السابع بجوار أحد الكافتيريات مما تسبب فى تهشم جسده بالكامل واصابته بكسور بجميع انحاء الجسم ووفاته فى الحال .

كانت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة تلقت أخطارا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل مول سييتى ستارز بمدينة نصر أثر سقوطه من علو وتداول الواقعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الأجتماعى المختلفة

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 43 سنة يعمل مهندس كهرباء مصاب بكسور بمختلف انحاء الجسم وتم نقل الجثة لثلاجة أحدى المستشفيات وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها كما تم مناقشة عمال المول وبعض شهود العيان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .