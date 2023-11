مارس 2024.. الدوري الإفريقي للسلة يبدأ الموسم الرابع بمشاركة 12 فريقا

أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL اليوم الاربعاء، أن الموسم الرابع للدوري سيبدأ في مارس عام 2024 في جنوب أفريقيا، وسيضم أفضل 12 فريق من 12 دولة إفريقية يلعبون 48 مباراة في أربعة بلدان أفريقية هي جنوب أفريقيا ومصر، والسنغال، ووروندا خلال 5 أشهر، وتحدد أن تقام المباريات الأولى لـ BAL في جنوب أفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الدوري الافريقي لكرة السلة في 4 بلدان مختلفة.



وكشف الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL أنه لأول مرة أيضاً، سيتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات ستلعب كل مجموعة ضمن مرحلة مكونة من 12 مباراة حيث سيواجه كل فريق منهم الفرق الثلاثة المتبقية في مجموعته مرتين، وأن المرحلة الافتتاحية لمباريات مجموعة كالياري ستبدأ في مارس، تتبعها مرحلة مباريات مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مباريات مجموعة صحارى في مايو، أفضل فريقين من كل مجموعة، والفرق التي تحوز على المركز الثالث من جميع المجموعات سيسافرون إلى رواندا لخوض أربع مباريات تنافسية يتبعها تصفيات مكونة من ثمانية مباريات إقصائية ونهائية ابتداءً من شهر مايو حتى شهر يونيو.

وقال مسئولو الدوري الأفريقي أنه سيتم الاعلان عن المدن المضيفة والملاعب والمواعيد، والمعلومات المتعلقة بكيفية شراء التذاكر لموسم عام 2024 للدوري الإفريقي لكرة السلة في الأسابيع المقبلة ابتداءً من اليوم، يمكن للمتابعين تسجيل اهتمامهم بالحصول على بطاقات لحضور المباريات في الأسواق الأربعة عن طريق زيارة موقع BAL.NBA.com.



كما أعلن BAL اليوم أيضاً عن انضمام عدد من الرعاة ضمن برنامج جديد يهدف إلى دعم التطور الشامل للاعبين والفرق في الدوري الإفريقي وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، وأهدافهم ومشاريعهم، واهتماماتهم وسيقدم البرنامج للاعبين فرصاً تقدمية احترافية ضمن إطار أكبر في مجال الرياضة، وتشمل إدارة الحدث والبث الإذاعي والتحليل والتكنولوجيا وغيرها.



وقال أمادو جالو فال رئيس الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL : نحن متحمسون لتوسيع أثرنا في الموسم الرابع وأن نسمح للمزيد من الجماهير بتجربة حماس هذا الدوري التاريخي، وتُلعب المباريات الأولى في جنوب أفريقيا التي تحظى بشعبية كبيرة لهذه الرياضة بالفعل ونتطلع لمتابعة اندفاع مواسمنا الثلاثة السابقة وأن نستمر بتقديم رياضة كرة السلة بأبهى صورة وتقديم متعة تمثل قارة أفريقيا على الساحة العالمية.



من جانبه قال أنيبال مناف رئيس (FIBA) إفريقيا: نحن مسرورون بقدوم الموسم الرابع من BAL قريباً، وقد تم تمديده ليشمل بلدان إفريقية من كل أنحاء القارة، ولدى BAL تأثير إيجابي على اللاعبين وعلى رياضة كرة السلة في أفريقيا ويَعِد الموسم القادم بتقديم مباريات كرة سلة أكثر حماسة ليستمتع بها الجمهور ، بينما نشهد أداءً عظيماً في دورة التأهل "Road to BAL" ونشهد مشاركة المزيد من الدول الإفريقية ويمكننا أن نرتقب بشوق إلى اللحظات الحماسية التي سيجلبها الموسم المقبل من BAL.

ويتأهل أبطال الدوري المحلي من 12 دولة أفريقية للمشاركة في BAL، ويشمل ذلك دورة التأهل Road to the BAL التي تم تنظيمها من قبل FIBA في جميع أنحاء قارة إفريقيا ابتداءً من شهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر من عام 2023.

يذكر أن برنامج (BAL Elevate) يضم متدرباً واحداً من أكاديمية NBA الإفريقية إلى كل فريق من فرق BAL الـ 12 ويقدم الفرصة للجيل التالي من المتدربين الإفريقيين للمشاركة في دوري احترافي يظهروا مواهبهم على المسرح العالمي، ويساعدوا فرقهم المعينة في التنافس على لقب بطولة BAL لعام 2024 .

كما سيستضيف BAL بالإضافة إلى المباريات، برامج تنمية وتأثير اجتماعي للشباب في الدول الاربعة والتي ستشمل المعجبين، واللاعبين، والمدربين، والحكام، والمجتمع المحلي، وستتضمن معسكرات وورش عمل وهي منصة الدوري الخاصة بدعم المساواة بين الجنسين في البيئة الرياضية الإفريقية بالتوازي مع المباريات الإقصائية والنهائية، سيستضيف (BAL) قمته الابتكارية الثالثة، وهو اجتماع سنوي للرواد الإفريقيين في مجال الأعمال والتكنولوجيا والرياضة والترفيه لمناقشة الصيحات والفرض المتاحة لتطوير رياضة كرة السلة بشكل مستمر في القارة.



يذكر أن فريق سلة الأهلي فاز في نهائي الدوري الإفريقي في 23 مارس من عام 2023، على فريق اي اس دوانس السنغالي بنتيجة 80-65 وتوج باللقب في مباراة شاهدها الجمهور في 214 دولة وبـ 17 لغة خلال موسم عام 2023، استقبل (BAL) ما يزيد عن 70,000 من الجمهور والضيوف، وهيئات الدوري والفرق وآخرين من أصحاب الحصص الذين أتوا من كل أنحاء العالم لمشاهدة المباريات والمشاركة بالنشاطات الأخرى.