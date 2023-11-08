ميناء دمياط ينظم ورشة عن الصحة والسلامة المهنية في مؤتمر اللوجيستيات

شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونخبة من قيادات المجتمع الملاحى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

تأتي الورشة على هامش فاعليات اليوم الختامي للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

استقبل جناح وزارة النقل خلال اليوم الاخير للمعرض عدد كبير من العاملين بهيئة ميناء دمياط وأسرهم للتعرف عن قرب على أهم مظاهر التطوير والتحديث لقطاع النقل بجميع جوانبه طبقا لخطة وزارة النقل وما يمثله هذا التطوير من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية في الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بضرورة العمل على إظهار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير قطاع النقل خلال الفترة الأخيرة وتلبية لدعوة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.