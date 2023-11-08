حارس الزمالك يطلب العفو من الإدارة بعد أزمته الأخيرة

طلب محمد صبحي حارس الزمالك، العفو من قبل مجلس إدارة النادي ومنحه فرصة أخري للاستمرار مع الفريق وذلك بعد أزمته الأخيرة وخروجه للسهر ليلة مباراة الفريق أمام زد.

كان مجلس الزمالك قد أصدر قرار بعرض محمد صبحي ومصطفي الزناري وأحمد فتوح للبيع .

وتشهد الأيام المقبلة موقف صبحي سواء بتمسك الإدارة ببيعه أو مسامحته ومنحه فرصة جديدة مع الفريق الأبيض .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الأربعاء، مع فريق بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويفتقد الزمالك في موقعة بيراميدز مساء اليوم لبعض العناصر المهمة مثل، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للإيقاف من قبل مجلس الإدارة للتحقيق معهم، ومصطفى شلبي ومحمود الونش وسيف الجزيري ومحمد عبدالغني وعمر جابر للتأهيل من الإصابات.

ضمت قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.