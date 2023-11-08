أحمد قندوسي يسجل هدف التعادل لسيراميكا في مرمى الأهلي

سجل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للدوري الممتاز.

جاء هدف قندوسي في الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وكان ياسر إبراهيم أحرز هدف التقدم للاهلي في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو

وجاء تشكيل فريق فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد قندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.