إقبال كبير لطلاب كلية تربية رياضية بدمياط على مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط عن استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية بدمياط، لتنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحة لليوم الخامس على التوالي وذلك للاطمئنان على صحة جميع منتسبي الجامعة .



و تفقد رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تقام لليوم الخامس على التوالي وتم تخصيصه لكلية التربية الرياضية للكشف عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى ودلالات الاورام والفحص الذاتى للثدي.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمود المتبولي عميد كلية التربية الرياضية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وأكد رئيس الجامعة، إن الحملة تشمل جميع الكليات، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المواطن ومنهم منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وطلاب الجامعة، كما أشاد بمعدلات الأداء منذ انطلاق المبادرة التي تستمر لمدة 15 يوما متواصلة وتتنقل بجميع كليات الجامعة.





ودعا منتسبي الجامعة بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.





فى سياق أخر تفقد رئيس جامعة دمياط مبنى كلية التربية الرياضية العملى ومتابعة الملاعب وتجهيز صالات التدريب المختلفة والمحاضرات العملية وصالة الجيم بالكلية والتي تخدم الطلاب والعملية الدراسية.



كما التقى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الآداب، لبحث خطة الكلية نحو اعتماد برامجها وفق معايير الجودة، واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تخص الكلية في الفترة الحالية والمستقبلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عطية القللى عميد الكلية والدكتور محمد عمران مدير إدارة الجودة بالجامعة والدكتور حامد الفار وحدة ضمان الجودة بالكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .