مدرب اتحاد جدة المحتمل.. العين الإماراتي يفسخ عقده مع شرودر

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المدير الفني الهولندي ألفريد شرودر، مدرب، الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

ونشر نادي العين بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن من خلاله: «أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حول إنهاء العقد بالتراضي، وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة».

وأضاف بيان النادي الإماراتي: «أعربت شركة كرة القدم عن خالص شكرها وتقديرها للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، على الجهود التي بذلها مع الفريق، خلال فترة توليه مهمة التدريب، متمنيين له التوفيق في مشواره القادم».

وأكد أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الساعات القادمة.

وتولى شرودر تدريب العين منذ مطلع الموسم الجاري، بعد رحلة لم تدم طويلًا مع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وكان شرودر، نجح خلال الساعات القليلة الماضية في الصعود بفريق العين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على الفيحاء السعودي خارج الديار.

كانت تقارير صحفية، ربطت اسم ألفريد شرودر بتوليه تدريب فريق اتحاد جدة السعودي، عقب إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب العميد عقب خسارة الفريق من القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.