القاهرة الإخبارية: مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مسجدين في خان يونس ومحيط مستشفى ناصر بقطاع غزة، موضحة أن المستشفي تأثر بالقصف، وسقط عدد كبير من الشهداء، ومازالوا تحت الأنقاض، وتبذل الصحة جهودا لإخراجهم.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن محيط مستشفى ناصر هي منطقة مكتظة بالسكان، وتضم العديد من مدارس الإيواء، بجانب سوقا كبيرة تكتظ دائما بالسكان والمارة.

ولفتت إلى أن الكثير من الضحايا هم من النازحين من الشمال إلى الجنوب، فقوات الاحتلال تدفعهم للنزوح ثم تستهدفهم، وبسبب كثرة أعداد المصابين والشهداء تتكدس الجثامين والمصابين فوق بعضهم في مشهد مؤلم جدا.