"قاضية" مجدي أفشة تقود الأهلي لفوز صعب على سيراميكا كليوباترا "صور"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا ومهما على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 33 و 90 + 1 ، بينما سجل هدف سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد قندوسي في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، محققا الفوز الرابع على التوالي والعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأعلن السويسري مارسيل المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به الأهلي وسيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو

وجاء تشكيل فريق فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.