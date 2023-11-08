الاجتماع الأول للجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية بالوطنية للإعلام

عقدت لجنة الرصد والمتابعة للدعاية الإعلامية والاعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024،، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول والتي أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتشكيلها، لرصد ومتابعة التغطيات الاعلامية للانتخابات بقنوات وشبكات الهيئة والمواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

استعرضت اللجنة المهام المكلفة بها ومناقشة كيفية تنفيذ خطة معايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، كما تابعت اللجنة تقارير تنفيذ شبكات وقنوات الوطنية للإعلام التغطية الإعلامية طبقا لخطة الهيئة المتكاملة لتغطية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وذلك اعتبارا من ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣ وحتى اليوم.

وصرح إسماعيل الششتاوي رئيس اللجنة بأن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لوضع الترتيبات والمهام والخطوط الرئيسية لعملها، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل بشكل مهني وحيادي ووفق المبادئ والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن كافة التقارير التى سيتم إعدادها عن التغطيات الإعلامية ستتمتع بالنزاهة والشفافية.

وأضاف الششتاوي أن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء وأكاديميين وإعلاميين ورؤساء القطاعات الإذاعية والتليفزيونية بالوطنية للإعلام، كما تضم فى عضويتها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق المرأة.