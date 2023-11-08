12 سيارة إسعاف كويتية تعبر بعد قليل إلى غزة من معبر رفح

تعبر بعد قليل 12 سيارة إسعاف كويتية، إلى غزة من معبر رفح، لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة.



وتعد الـ 12 سيارة إسعاف إهداء من الكويت إلى سكان قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.