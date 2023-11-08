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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

12 سيارة إسعاف كويتية تعبر بعد قليل إلى غزة من معبر رفح

12 سيارة إسعاف كويتية
12 سيارة إسعاف كويتية تعبر بعد قليل إلى غزة من معبر رفح
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تعبر بعد قليل 12 سيارة إسعاف كويتية، إلى غزة من معبر رفح، لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة.

وتعد الـ 12 سيارة إسعاف إهداء من الكويت إلى سكان قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.

سيارة إسعاف كويتية معبر رفح مساعدات طبية