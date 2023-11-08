ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة متهم أثناء نظر جلسته داخل محكمة طامية الفيوم

إسعاف
إسعاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفي أحد المحبوسين داخل محكمة طامية، اليوم الأربعاء، أثناء نظر جلسته داخل المحكمة، وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

محكمة طامية 

وكانت قد شهدت محكمة طامية الجزئية وفاة المتهم يوسف عنتر جلال 24 عاما، والمقيم بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس والمتهم في الجنحة رقم 1696 لسنة 2021 سنهور والمقيدة برقم 14526 لسنة 2022 جنح مستأنف سنورس بتهمة سرقة حيث توفي المتهم اثناء نظر الجلسة والتي كانت تتم داخل المحكمة اليوم.

جرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.

الفيوم وفاه محبوس سرقة الجلسة نظر الجلسة سيارة إسعاف جنحة مستأنف سنهور