دوري أبطال أوروبا.. راشفورد يعود لقائمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره كوبنهاجن بملعب استاد باركن، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة اليونايتد، عود المهاجم ماركوس راشفورد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما تواجد بالقائمة ماسون ماونت، والبرازيلي أنتوني، بجانب برونو فرنانديز والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط من 3 جولات.

أما كوبنهاجن يتذيل الترتيب بنقطة وحيدة، في المجموعة التي يتصدرها بايرن ميونخ الألماني وفي رصيد 9 نقاط، ويأتي جالطا سراي التركي في الوصافة بـ4 نقاط.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندريه أونانا، توم هيتون، ألتاي بايندير.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، سيرجيو ريجيلون، رافائيل فاران، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: سفيان أمرابط، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، عماري فورسون، حنبعل المجبري، سكوت ماكتوميناي، ماسون ماونت، فاكوندو باليستيري.

وفي الهجوم: أنتوني، أليخاندرو جاراناتشو، راسموس هويلوند، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.