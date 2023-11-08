محافظ شمال سيناء يستقبل مفوض الأمم المتحدة في مطار العريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،اليوم الأربعاء، نفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،في مطار العريش الدولي خلال زيارته الى المحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإدخالها إلي قطاع غزة.

وأكد المحافظ ، أن مصر تستقبل الجرحي والمصابين الفلسطينيين وتتولى علاجهم في المستشفيات المصرية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة في احتواء الموقف في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى أهالي القطاع.

بدوره، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي، الشكر إلي مصر على الجهود المبذولة لادخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحده السامي أن معبر رفح البري بوابة الحياة المتاحة حاليا بالنسبة لقطاع غزة.

وأشار إلى الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة.

وخلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة والمستشفيات التي تستقبل الجرحي الفلسطينيين، مطلعا على جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من محافظ شمال سيناء.