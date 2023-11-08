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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير إدارة الشرابية يوصي الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الاربعاء، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة العبور الاعدادية بنات.

   جاء ذلك برفقة طارق خليل مدير امن الادارة، وكانت في استقبالهما حنان محمود مديرة المدرسة.

 تفقد مدير عام الادارة فصول المدرسة، ومتابعة سير العملية التعليمية، واطمان على بناته الطالبات واوصاهم بضرورة المواظبة والاستذكار الجيد  ومتابعة القنوات التعليمية متمنيا لهن النجاح والتوفيق.

 

كما تفقد فرغلي اعمال مركز الارشاد النفسى واثنى على الجهد الملموس وحسن التعاون مع الحالات بالمركز.

فى نهاية الزيارة تقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل بالمدرسة على مجهودهم  الكبير وحسن انتظام اليوم الدراسى متمنيا للجميع التوفيق.

إدارة الشرابية التعليمية انتظام الدراسة الإرشاد النفسي