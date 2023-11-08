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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات بغزة

قصف المستشفيات بغزة
قصف المستشفيات بغزة
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دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.
وقالت دي سوتر - في تصريح نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية إن "إسقاط القنابل كالمطر في قطاع غزة غير إنساني، كما أنه من الواضح - أيضا - أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار؛ وحان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل".
وأضافت أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي، كما يجب منع المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني منهم 40% من الأطفال راحوا ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة.

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