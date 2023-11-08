ختام الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ بحملات تشجير وندوات توعية

اختتمت جامعة كفر الشيخ فعاليات الاسبوع البيئي لكليات الجامعة الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من 5 حتى 9 نوفمبر الجارى، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واشراف الدكتورة اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في فعاليات حملة التشجير بمقر الجامعة، التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في ختام فعاليات الاسبوع، وقال رئيس الجامعة إن حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.



في ختام فعاليات الاسبوع البيئي لكليات جامعة كفر الشيخ، نظمت كليات "العلوم، الزراعة، التمريض، الذكاء الاصنطناعي" بالجامعة، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، وتناولت هذه الندوات، تكنولوجيا المعلومات فى خدمة المجتمع "الواقع والمأمول" لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، أخطار المبيدات الكيميائية على البشر، الاسعافات الاولية، كما نظمت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة عن دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضرها الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

فِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.



في القطاع الطبي، نظمت كلية التمريض، حمله للكشف عن مرض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنه والنحافه وقياس الطول والوزن، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي لجامعة كفر الشيخ بخيمه الجواله امام الكليه، لكل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، تحت اشراف الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض، والدكتور نجوي جوده وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و إنتهت فعاليات الاسبوع البيئي لكليات جامعة كفر الشيخ بحفل ختامي، حيث شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ حفل الختام بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسامة ابو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة.



خلال كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الجامعة تقوم بدور كبير في تنمية الاقليم المحيط من خلال اطلاق القوافل والندوات وحملات التوعية في مختلف المجالات، مضيفاً انه يجب علينا بذل المزيد من الجهد والعرق لإحداث التطوير الشامل الذي تحتاجه مصر في الوقت الراهن، مؤكداً علي دور الجامعة في المساهمة في المشروعات التي تخدم الوطن، مشيراً الى أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق المشاركة المجتمعية وتنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما أعرب عن بالغ سعادته وفخره بما حققه الأسبوع البيئي من النجاح فى كافة الفعاليات التى تم تنفيذها خلال هذا الاسبوع، مقدماً التهنئة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على النجاح الباهر للأسبوع البيئي، ومردوده على طلبة الجامعة،

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأسبوع البيئي شهد تلاحما وتنافسا بين كليات الجامعة من خلال تنظيم وعقد العديد من الفعاليات والزيارات والورش والندوات، موكداً أن العالم يمر بمرحلة خطرة من مراحل الحركة العالمية وتطور العالم، مشيرا إلى أنه يجب علينا كمصريين الوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة في بناء الجمهورية الجديدة، لأن الأمم لا تُبنى إلا بسواعد شبابها.



من جانبها توجهت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات واللجنة المنظمة للأسبوع والطلبة المشاركين، على نجاح فعاليات الاسبوع البيئي الذي فاق التوقعات، واشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة مثل الندوات الثقافية والتوعوية والمعارض وقوافل طبية متنوعة وغيرها من الفعاليات التي تخدم المجتمع الجامعى.

في الختام، كرم رئيس الجامعة والنواب، أفضل كلية، وعدد من المنظمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، وتم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المشاركين والمتميزين خلال فعاليات الاسبوع.