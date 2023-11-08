صندوق النقد يوافق على زيادة مخصصات برنامج مساعداته إلى كينيا

أعلن ديفيد نديي، المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الكيني ويليام روتو، أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة حجم برنامج مساعداته لكينيا بمقدار 650 مليون دولار.

وقال نديي: "وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج المساعدات لكينيا بمقدار 650 مليون دولار، قبل حلول موعد استحقاق سندات اليوروبوند، البالغة ملياري دولار، في يونيو 2024"، وفقا لما نقلت صحف محلية.

وكانت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى نيروبي الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج المساعدات الذي تمت الموافقة عليه في فبراير عام 2021 في إطار "التسهيل الائتماني الممد" و"تسهيل الصندوق الممد".

وقد طلبت الحكومة الكينية - في نهاية أكتوبر الماضي - إجراء المراجعة لهذا البرنامج، الذي يهدف - أساسا -

إلى الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون البلاد.

جدير بالذكر أن نيروبي أعلنت مؤخرا عن نيتها إعادة شراء جزء من سندات "اليوروبوند" التي أصدرتها والبالغة ملياري دولار، ويحل أجل استحقاقها في يونيو عام 2024.