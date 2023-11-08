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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسر إبراهيم يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا

ياسر إبراهيم لاعب
ياسر إبراهيم لاعب الأهلي
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أحرز ياسر إبراهيم هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني للدوري الممتاز.

جاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

 

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.  ‏

خط الهجوم:  بيرسي تاو

وجاء تشكيل فريق فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

بيرسي تاو چون ايبوكا الأهلي وسيراميكا كليوباترا ياسر إبراهيم