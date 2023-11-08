مرفق الكهرباء يكشف أهمية السخان الشمسي ومميزاته

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحه التواصل الأجتماعي فيس بوك مميزات السخان الشمسى وتعريفه وأهم عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي كالآتي :

سخان الكهرباء الشمسي : عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

“مميزات السخان الشمسى”

1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

“عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي ..... ”

١- انواع أنظمةالتسخين(التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء )

٢- نوع السخان الشمسي )سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الانابيب المفرغة).

٣- صناعه السخان.

٤- مساحة المجمعات الشمسية

٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

٧- الضمان

“ متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية”

توفير مساحة أعلى سطح التركيب

توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب

توصيل كابل كهرباء 4مم الى مكان التركيب