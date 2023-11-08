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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

خلال 24 ساعة .. ضبط
خلال 24 ساعة .. ضبط 6 قضايا هجرة غير الشرعية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع   الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا متنوعة.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1770) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (30) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (276) حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات المواد والأقراص حكم قضائى متنوع