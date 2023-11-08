الجمعة.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و"الأوقاف" إلى القصير

تنطلق، الجمعة المقبل، القافلة الدعوية المشتركة بين وزارتي الأزهر الشريف والأوقاف، إلى مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

أكد الدكتور هاني السباعي، وكل وزارة الاوقاف بالبحر الاحمر، أن القافلة 5 علماء من الأزهر الشريف، و 5 علماء من وزارة الأوقاف.

وأوضح الدكتور عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر ان القافلة تتناول "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور، محمد مختار جمعة.