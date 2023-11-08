ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجمعة.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و"الأوقاف" إلى القصير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تنطلق، الجمعة المقبل، القافلة الدعوية المشتركة بين وزارتي الأزهر الشريف والأوقاف، إلى مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

أكد الدكتور هاني السباعي، وكل وزارة الاوقاف بالبحر الاحمر، أن القافلة 5 علماء من الأزهر الشريف، و 5 علماء من وزارة الأوقاف.

وأوضح الدكتور عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر ان القافلة تتناول  "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف  الدكتور، محمد مختار جمعة.

FB_IMG_1699451732676
FB_IMG_1699451732676
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الأوقاف والأزهر الدكتور محمد مختار جمعة انطلاق قافلة دعوية